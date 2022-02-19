Она заверила, что больше не допустит повторения абьюзивных отношений.

Популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер показала, как расплакалась в постели из-за своего парня Александра Волошина, но потом успокоила "паникеров".

В Instagram-сторис девушка опубликовала видео и фото.

Сначала она показала, что ей больно, но потом призналась, что чересчур баловалась с парнем (кусала его), и он отреагировал.

"Мои любимые паникеры, мне так приятно, что вы все обо мне переживаете, беспокоитесь. Но поверьте, пережив абъюзивные отношения в прошлом, я такого больше не допущу", – заявила Тринчер на одном из видео.

"Вы знаете, что я обожаю кусать Сашу. И делаю это порой очень больно… Короче, я баловалась, баловалась и добаловалась", – показала Тринчер.

Напомним, ранее Анна Тринчер накануне 14 февраля сообщила грустную новость.

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