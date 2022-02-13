Бабушка уверена, что Анна красивая от природы и пластические операции ей не нужны.

Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер недавно осуществила свою мечту - увеличила грудь.

Результатом после маммопластики она решила похвастаться своей бабушке, но та восприняла это категорично и заявила, что Тринчер уродует себя.

"Тебе Бог дал красоту! Ты от природы красивая! Понимаешь, от Бога. Что ты себя уродуешь? Я ж говорю, что у вас этих молодых нет мозгов. А пальма есть", - обругала звезду бабушка.

Отметим, ранее Анна увеличила себе губы. Такую новость ее бабушка также восприняла в штыки и высказала свое недовольство.

При этом сама Анна считает, что сделала правильно: "Самое важное - я счастлива. Это такой крутой момент, ты чувствуешь себя намного сексуальнее, перебираешь в голове тысячи платьев и топиков, которые ты наконец-то можешь надеть и не стесняться! Ты именно так вдохновляешься от одной мысли, что ты снимешь этот корсет и наденешь платье без лифчика и пуш-апа".

Напомним, ранее Анна Тринчер сообщила грустную новость накануне 14 февраля.

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