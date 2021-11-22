Ребенок Анны Саливанчук подхватил вирус Коксаки.

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая недавно поскандалила с бортпроводницей из-за ребенка, в очередной раз вляпалась в скандал.

Оказывается, что во время отпуска в Египте ее младший сын подхватил вирус Коксаки (несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. Вирусы Коксаки являются одной из основных причин возникновения асептического менингита, - УНИАН).

Несмотря на болезнь ребенка Анна купала его в общем бассейне и активно делилась с поклонниками фотографиями их отдыха. Поклонников возмутил такой поступок Саливанчук, ведь этот вирус является заразным и передается воздушно-капельным путем. А это значит, что ребенка нужно было изолировать от здоровых людей хотя бы на неделю.

Читайте также"Рок-дива": Ани Лорак в латексе разожгла сеть"Коксаки являются одной из основных причин возникновения асептического менингита. А менингит куда посерьезнее болячка", "Если бы она переживала за здоровье ребёнка, а не за "светскую жизнь", тогда бы ей не было что выкладывать в Инстаграмм", "Аптеки в Египте все работают. Можно выйти и сразу же купить лекарство, или звезды не могут себе это позволить?", "Я, конечно, в шоке. Свое дите - любимейшее, все ему и для него. Писала она ранее "за что мне и моему ребёнку это наказание", а заразить других детей - пожалуйста! Не жалко", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич