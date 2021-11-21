Анна Саливанчук попала в неприятный инцидент прямо на борту самолета.

Украинская актриса Анна Саливанчук вместе со своей семьей и маленьким сыном летела из Египта в Украину. В самолете у малыша заболел живот, поэтому он начал капризничать. Чтобы не мешать другим пассажирам и хоть как-то успокоить своего ребенка, Саливанчук решила погулять с ним на борту.

Так, ее сыну понравилось возле аварийного выхода, и он начал там ползать. Затем малыш начал разбрасывать пакетики. Бортпроводнику это не понравилось и она попросила актрису вернуться на свое место вместе с ребенком. В результате между девушка разгорелся скандал. Более того, сотрудница авиалинии позвонила в правоохранительные органы.

Читайте такжеИво Бобул жестко раскритиковал солистку Go_A: появилась реакция певицыНе успел самолет приземлиться, как актрису встречал наряд полиции. Вот только после услышанной истории, полицейские посмеялись и сказали, что не будут выписывать штраф.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказала, устраивает ли мужу скандалы за лайки в Instagram.

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Автор: Диана Могилевич