Модель отписалась и заблокировала большую часть подписчиков в Instagram.

Украинская модель и певица Даша Астафьева заблокировала большую часть своих подписчиков в Instagram.

Об этом она написала в Instagram-сторис.

"Ребят, посоветуйте хорошие капли в глазки. Отписалась и скрыла большую часть людей в Instagram. Очень больно смотреть на тупых, ограниченных и невоспитанных", – заявила Астафьева.

На днях модель делилась яркими кадрами на фоне моря, демонстрируя, как выглядеть не вызывающе в "леопардовом" купальнике: "Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали как лучше встать".

Читайте также"Так что, разденешься?": звезда Playboy Даша Астафьева рассказала о травле на первой откровенной фотосессииРанее сообщалось, что Даша Астафьева сбежала из холодного Киева в теплые края и хвасталась фигурой в "хищном" купальнике.

А до этого модель впервые назвала причину расставания со своим женихом Артемом Кимом, отношения с которым у нее длились целых шесть лет.

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