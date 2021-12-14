Модель анонсировала новый проект с Алексеем Дурневым.

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева призналась, какие отношения ее связывают с блогером Алексеем Дурневым.

Об отношениях с ведущим украинская звезда Playboy рассказала в интервью телеканалу "Украина", пишет chasdiy.org.

"Конечно, между нами химия! Столько лет мы поддерживаем друг друга. У нас хорошие отношения, а то, что он постоянно дарит цветы – это обычное дело", – отметила Астафьева.

"Сейчас мы готовим общий проект. Однако подробности пока раскрыть не могу. Скажу только, что это будет забавное и очень теплое шоу, где мы будем экспертами", – заинтриговала модель.

Читайте также"Так что, разденешься?": звезда Playboy Даша Астафьева рассказала о травле на первой откровенной фотосессииПо ее словам, очень часто пользователи в комментариях к их совместным публикациям воспринимают их как пару.

Напомним, во время одного из последних выпусков шоу "Тік-Tok-минутка" с Алексеем Дурневым Даша Астафьева рассказала, что разошлась с женихом Артемом Кимом.

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Автор: Катерина Шварц