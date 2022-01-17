Модель сбежала из холодного Киева в теплые края.

Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в своем инста-блоге новые фотографии, сделанные на море.

В кадре звезда позирует в леопардовом раздельном купальнике, поднимая руки вверх. В такой позе Даша кажется еще более стройной и подтянутой.

"Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопарде! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали как лучше встать", - подписала фото Астафьева.

Читайте такжеПотап неожиданно отрастил бороду: как теперь выглядит рэпер"Какая шикарная женщина", "Богиня", "Прекрасная и всегда с улыбкой", "Идеальная фигура, красивое лицо", "Идеальная. Неужели такие бывают?", - засыпали Дашу комплиментами в сети.

Напомним, ранее Даша Астафьева впервые призналась, почему разошлась со своим женихом.

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