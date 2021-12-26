Украинская звезда отметила, что проблемы оказались сильнее их отношений.

Украинская модель и певица Даша Астафьева впервые назвала причину расставания со своим женихом Артемом Кимом, отношения которых длились целых шесть лет.

В интервью программе "Светская жизнь" Астафьева призналась, что это единственные отношения, по окончании которых они с партнером осталась в хороших отношениях.

"Для меня это действительно очень поучительная и добрая история, потому что это единственные отношения, в которых я осталась в хороших отношениях. Мы как были настоящие друзья, как это решилось, что мы больше друзья, чем люди, которые любят друг друга. Это любовь, но это другая любовь. Мы не совсем готовы к продолжению семейных отношений. К сожалению, иногда какие-то плохие события, они могут разрушить и чувства, и то, что строилось годами", - рассказала Астафьева.

Как известно, Артем Ким находится под следствием с 2017 года. Даша призналась, что суды над ее бывшим женихом длятся до сих пор и эти проблемы также повлияли на их отношения.

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"Суды не закончены. По моему мнению, мы исчерпали тот ресурс чувств и борьбы, и всего, что должно было пойти на строительство семьи, и на все доброе и хорошее. Много было экзаменов и много вмешательств чужих людей. Это очень сложно, когда проблемы сильнее, к сожалению, чем отношения", - сказала певица.

Пока Астафьева и Ким были вместе, они жили в его доме за городом, а сейчас певица вернулась в Киев.

"Да, я переехала в "холостяцкую" квартиру и началось... Я очень беспокоилась, что у меня будет депрессия, что я там буду страдать... Но ведь у меня столько друзей, соседей, ну и мои собаки", - отметила Астафьева.

Она сказала, что за шесть лет вместе с Артемом они никогда ничего не делили, даже при расставании.

"Честно говоря, я не знаю, как это будет по отношению к Артему. Но мне очень хорошо сейчас самой. Я никогда не думала о себе так, как сейчас. Конечно, друзья всегда пытаются кого-то мне сосватать: "Ой, а у нас такой кум одинокий". Но я сейчас хочу немножко прийти в себя", - добавила Астафьева.

Как сообщал УНИАН, об отношениях Даши с Артемом стало известно в 2016 году, пара планировала свадьбу. Но впоследствии возлюбленного певицы задержали.

В августе 2017 года Кима задержали детективы НАБУ вместе с САП. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн за тендер на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией. Это дело продолжается с 2012 года.

Артема Кима называют соорганизатором проведения тендера, в результате которого было незаконно потрачено почти 27 млн грн государственных средств.

В октябре этого года Даша Астафьева ошеломила своих поклонников новостью о том, что они с Артемом разошлись.

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