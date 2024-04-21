Миша Крупин говорит, что старается употребление алкоголя сводить к минимуму.

Недавно певец Миша Крупин попал в "пьяный" скандал, выйдя на сцену в Одессе в нетрезвом состоянии. После этого он поставил свою карьеру на паузу.

В интервью УНИАН он рассказал, что после того случая месяц отдыхал. Этого времени ему было достаточно, чтобы взять себя в руки после инцидента и хейта, который на него вылился.

"Потом я сказал себе, что все хорошо. Мол, что это я - себя увольняю с работы, что ли? Как я могу себя уволить? Я же Миша Крупин", - сказал певец.

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Он добавил, что никогда не страдал алкоголизмом, однако признается, что может употребить алкоголь перед концертом, когда очень волнуется.

"Раньше мог выпить, потому что всегда волновался перед концертами. Сегодня же перед выступлением могу позволить себе алкоголь, но это бывает редко. После концерта у меня обычно много адреналина, поэтому стараюсь просто выпить бутылочку пива и спокойно заснуть. Поэтому алкоголем не злоупотребляю. На самом деле я волнуюсь перед выступлениями и сейчас, но спиртное стараюсь сводить к минимуму", - добавил артист.

Напомним, после "пьяного" инцидента Миша Крупин вышел на связь и сказал, что профессиональному музыканту нельзя выходить на сцену в таком состоянии. Крупин добавил, что ему очень стыдно. А также он послал всех хейтеров на три буквы.

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