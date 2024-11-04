Спустя три года после драматического финала "Холостячки-2" Злата Огневич откровенно рассказала о своем опыте участия в реалити-шоу.

Певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостяка-2", в интервью Kols Vip Media призналась, что проект обогатил ее как женщину и личность, но также заставил обратиться за помощью к психотерапевту.

"В жизни надо пробовать все, кроме тяжелых наркотиков. "Холостячка" меня обогатила как женщину и личность. Хотя у меня там был и болезненный опыт, но я все равно благодарна за этот опыт. Потому что он наделил меня силой и пониманием кто я. И свидания", - поделилась Злата.

Огневич подчеркнула, что "Холостячка" - это проект о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, и она, как публичная личность, не застрахована от ошибок в личной жизни.

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"Точно могу сказать, что психотерапия, на которую я ходила после реалити "Холостячка", она мне также во многом помогла. Я проработала и гештальты, и триггеры свои, которые, в принципе, привели также с моей стороны к драматической ситуации", - откровенно рассказала певица.

Несмотря на болезненный разрыв с победителем проекта Андреем Задворным, Злата не жалеет об участии в "Холостячке".

"Если бы мне еще раз сказали, пойдешь ли ты туда, зная этот опыт, я бы не пошла, потому что это не было бы уже первозданным. Это честно. Но я не жалею о том, что я сделала такой шаг и такой выбор в своей жизни. Я была одной женщиной на миллионы, которой так повезло", - резюмировала артистка.

Что известно о шоу со Златой Огневич

Злата Огневич была главной героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка" в 2021 году. В финале она выбрала Андрея Задворного, но их отношения завершились вскоре после проекта. Задворный заявил, что его чувства к певице "резко исчезли". Этот разрыв стал причиной эмоциональных переживаний для Златы, и она обратилась за помощью к психотерапевту.

Напомним, известный украинский ведущий признался в чувствах к Злате Огневич.

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