Слава Демин ответил, состоит ли он сейчас в отношениях.

Известный украинский ведущий и интервьюер Слава Демин впервые за долгое время заговорил о личной жизни. Шоумен признался в чувствах к популярной украинской певице.

В своем Instagram знаменитость решил ответить на вопросы подписчиков. Один из поклонников поинтересовался, были ли у Демина чувства к кому-то из украинских звезд, кроме Ксении Мишиной. Как известно, у актрисы и ведущего была взаимная симпатия, но они так и не смогли построить отношения.

А на этот раз Слава неожиданно поделился, что у него были чувства к артистке Злате Огневич, которая, кстати, также не состоит в отношениях.

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"Была сильная симпатия к Злате Огневич", - написал интервьюер.

А на вопрос о личной жизни Демин ответил неоднозначно. По словам шоумена, сейчас рядом с ним нет любимого человека и, похоже, он не состоит в отношениях. Однако есть женщина, к которой у него есть симпатия.

"Именно любви нет, но симпатия присутствует", - поделился ведущий.

Что известно о личной жизни Демина

Слава на протяжении 13 лет был в браке с тренером Ксенией Мищенко. У пары родился сын Владислав. Однако в 2021 году Демин объявил о разводе с женой. Они остались в хороших отношениях.

Позже ведущему и звезде "Крепостной" Мишиной приписывали роман. Звезды много времени проводили в компании друг друга. Они не скрывали это и активно делились совместными кадрами в своих соцсетях. Более того, их сыновья Владислав и Платон также дружили.

Демин подтвердил все слухи и признался, что у него действительно была симпатия к артистке. Отношения построить им так и не удалось, хоть шоумен этого очень хотел. Причину Слава не раскрыл.

Напомним, ранее Слава Демин ответил, есть ли у него бронь от мобилизации. А также он рассказал о своих заработках во время войны.

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