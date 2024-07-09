Хореограф не прокомментировал атаку россиян.

Известный украинский хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабного вторжения отсиживается за границей, решил не менять свою молчаливую позицию. Танцор лаконично отреагировал на удар оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

В своем Instagram Яма запостил лишь одно фото пострадавшей клиники с надписью о том, что Россия атаковала "Охматдет". Такой "шаблон" накануне распространили более 100 тысяч человек. Однако это единственное, чем беглец пытался привлечь внимание мира к терроризму РФ.

Ни одного слова от себя, других фото или видео, он не публиковал. В то время как иностранцы публично осуждают Россию, выходят на акции протеста в Европе, в частности, как это сделал дизайнер Фрэнк Уайлд, Яма продолжает молчать.

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Зато танцор любит показывать свою беззаботную жизнь за океаном. Звезда развлекается на вечеринках и занимается спортом с сыном.

К слову, хореограф с начала полномасштабного вторжения вместе с семьей живет в США. Он утверждал, что выехал якобы 24 февраля 2022 года, когда для мужчин еще были открыты границы. Однако позже он признался, что после 24 февраля 2022 года находился в Запорожской области, где помогал родителям эвакуироваться.

Влада постоянно хейтят в сети. Украинцы считают, что он должен был остаться на родине и помогать военным.

Напомним, ранее Ольга Фреймут показала атакованный россиянами роддом, где родилась ее дочь.

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