Известный украинский хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабного вторжения отсиживается за границей, решил не менять свою молчаливую позицию. Танцор лаконично отреагировал на удар оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.
В своем Instagram Яма запостил лишь одно фото пострадавшей клиники с надписью о том, что Россия атаковала "Охматдет". Такой "шаблон" накануне распространили более 100 тысяч человек. Однако это единственное, чем беглец пытался привлечь внимание мира к терроризму РФ.
Ни одного слова от себя, других фото или видео, он не публиковал. В то время как иностранцы публично осуждают Россию, выходят на акции протеста в Европе, в частности, как это сделал дизайнер Фрэнк Уайлд, Яма продолжает молчать.
Зато танцор любит показывать свою беззаботную жизнь за океаном. Звезда развлекается на вечеринках и занимается спортом с сыном.
К слову, хореограф с начала полномасштабного вторжения вместе с семьей живет в США. Он утверждал, что выехал якобы 24 февраля 2022 года, когда для мужчин еще были открыты границы. Однако позже он признался, что после 24 февраля 2022 года находился в Запорожской области, где помогал родителям эвакуироваться.
Влада постоянно хейтят в сети. Украинцы считают, что он должен был остаться на родине и помогать военным.
Напомним, ранее Ольга Фреймут показала атакованный россиянами роддом, где родилась ее дочь.