Ведущая отреагировала на российский обстрел 8 июля.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут, которая сейчас живет в Великобритании, отреагировала на террористическое преступление оккупантов 8 июля. Враг выпустил 40 ракет по Украине, и основной удар пришелся по медицинским учреждениям Киева.

Как известно, захватчики ударили по "Охматдету" - одной из крупнейших детских больниц Европы и роддому. Телезвезда не обошла трагедию и эмоционально прокомментировала атаку захватчиков.

Знаменитость опубликовала кадры с поврежденными больницами и людьми, пострадавшими от обстрела. В частности, Ольга показала роддом в Днепровском районе столицы. Именно там, по словам ведущей, семь лет назад на свет появилась ее младшая дочь Евдокия. На кадрах Фреймут показала первые дни жизни малышки в больнице, которая пострадала от удара захватчиков.

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Звезда особенно эмоционально отреагировала на убийство мирных украинцев. Как известно, количество жертв в роддоме возросло уже до 7 человек.

"Россия - убийцы! Семь человек убиты россиянами. Там родились мои дети. Сдохните, пожалуйста, русские", - высказалась знаменитость.

Напомним, ранее София Ротару эмоционально отреагировала на атаку россиян. Она поддержала украинцев в сети.

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