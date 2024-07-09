Модельер призвал предоставить Украине больше оружия.

Известный немецкий дизайнер Фрэнк Уайлд с начала полномасштабного вторжения почти ежедневно выражает свою поддержку Украине. Так и на этот раз, когда 8 июля оккупанты ударили по "Охматдету" в Киеве и выпустили 40 ракет по Украине, знаменитость публично осудил обстрел РФ.

Стоит указать, что фотоблог Уайлда в Instagram - это тематические фото в костюмах, которые несут важные смыслы в массы. В частности, большинство снимков Фрэнка сделаны на фоне украинского флага. И сопровождаются они обычно подписями, вроде, "Герои не умирают", "Слава Украине", "Мир в Украине" и тому подобное. Более того, дизайнер большой сторонник украинской культуры и национальной одежды.

Вчерашний день не был исключением. Модельер опубликовал новый кадр, которым отреагировал на обстрел детской больницы в украинской столице. Фрэнк позировал в футболке с надписью "Россия - страна-террорист", а на фоне виднелся флаг ООН. Он призвал организацию исключить РФ из списка участников.

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На руках знаменитость держал куклу, завернутую в окровавленную ткань. Она символизировала детей из "Охматдета", которые пострадали в результате атаки оккупантов.

В подписи к фото Уайлд призвал немцев выйти на протест под российским посольством в Берлине, чтобы напомнить иностранцам о важности поставок оружия в Украину.

"Мы выходим на демонстрацию под российским посольством, чтобы в очередной раз требовать такие нужные ракеты Taurus и напомнить, что мирные переговоры с террористами, которые убивают детей на лечении, невозможны. Только вооруженная победа Украины может принести мир. Украина должна иметь возможность защищать своих людей и детей от России", - написал звезда на украинском.

Стоит указать, что акция протеста состоялась и Фрэнк выступил перед иностранцами под посольством страны-агрессорки, где в очередной раз поддержал Украину.

Напомним, ранее звезда сериала "Все женщины - ведьмы" поддержала украинцев после атаки россиян.

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