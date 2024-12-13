Она также рассказала о трудностях беременности во время войны.

Известная украинская шеф-повар, победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская, которая недавно сообщила о беременности, показала новые фото с округлым животиком.

41-летняя женщина решила опубликовать в Instagram домашний кадр, на котором она обнажила свой животик. Также будущая мама поделилась размышлениями на тему беременности во время войны.

"Я всегда интересовалась вопросом: "Как люди могли рожать детей во время войны? Как они могли продолжать радоваться? Как жизнь могла продолжаться?". И только сейчас я знаю, как хочется жить, особенно после февраля 2022 года, дышать полной грудью, чувствовать и проживать каждую эмоцию, рожать детей, продолжать жить, не теряя ни минуты", - написала Глинская.

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Шеф-повар также добавила, что сейчас получает новый опыт. Но, несмотря на все трудности, верит в лучшее будущее и благодарит всех, кто защищает Украину от российской агрессии.

"Быть беременной во время тревог, ракет, обстрелов, прятаться в подвалах, в коридорах больницы... Это еще тот экзамен. Но я верю, я чувствую под сердцем жизнь, она бьется. Жизнь победит. Спасибо нашим защитникам".

К слову, несколько лет назад Глинская уже была беременной. Однако из-за врачебной ошибки женщина родила мертвого младенца. Сейчас Лиза находится в браке с Максимом Большаковым. У него есть 11-летний сын от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Лиза Глинская впервые рассказала об отношениях с сыном своего мужа.

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