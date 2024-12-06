Шеф-повар показала первый снимок с округлым животиком.

Известная украинская шеф-повар, победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская беременна первенцем. Знаменитость поделилась кадром с округлым животиком и поздравила подписчиков с праздником.

Радостную весть кулинар сообщила на своей странице в Instagram. Новость о том, что Лиза совсем скоро станет мамой, она подтвердила опубликовав новую фотографию, на которой продемонстрировала свой беременный животик. Пока Глинская держит в секрете пол будущего первенца и не раскрывает срок своей беременности.

На фото шеф-повар позировала в длинном белом платье с цветочным принтом. Она решила ничем не дополнять свой образ, ведь главным акцентом на фото был ее округлый животик, за который знаменитость держалась руками.

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В подписи к снимку звезда проекта "МастерШеф" обратилась к подписчикам и поздравила их с праздником. Она пожелала поклонникам верить в чудеса и хранить в своих сердцах любовь и добро.

"Друзья, с Днем святого Николая! Пусть этот день наполнит ваши сердца добром, теплом и верой. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, света и добрых дел! Верьте в чудеса, ведь они всегда рядом!" - написала Лиза.

В комментариях фанаты уже поздравили Глинскую с предстоящим пополнением в семье и оставили свои пожелания для нее:

"Дорогая моя, поздравляю. Невероятно счастлива за вас"

"Поздравляю. У вас столько добра в сердце. Пусть все прекрасное возвращается к вам. Мысленно касаюсь животика, чтобы счастье пришло и ко мне"

"Какая же я счастливая! Люблю вас со времен вашего сезона "МастерШефа" и радуюсь сейчас будто за родного человека!"

"Какая хорошая новость! Долгожданное счастье! Поздравляем, наслаждайтесь"

К слову, несколько лет назад шеф-повар уже была беременной. Однако из-за врачебной ошибки она родила мертвого младенца. Лиза с 2022 года находится в браке с Максимом Большаковым. У него есть 11-летний сын от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Лиза Глинская впервые рассказала об отношениях с сыном своего мужа. Она поделилась, что у них бывают недоразумения.

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