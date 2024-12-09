Инсайдеры сообщили, что они снова проводят много времени вместе.

Известный американский актер Бен Аффлек после развода со знаменитой певицей и актрисой Дженнифер Лопес воссоединился с бывшей женой. Инсайдеры раскрыли подробности их взаимоотношений.

Как пишет издание People, оскароносный актер снова вместе с экс-избранницей - звездой фильмов "Электра" и "Шпионка", американской актрисой Дженнифер Гарнер. По данным инсайдеров, знаменитости воссоединились на новогодние праздники. А сделали они это ради своих трех общих детей - двух дочерей и сына. Именно Гарнер настояла на том, чтобы провести праздники в семейном кругу.

Актеры решили подарить 19-летней Вайолет, 15-летней Серафине и 12-летнему Сэмюэлю счастливые моменты, проведенные вместе, поскольку дети давно этого хотели. Следовательно, Рождество и Новый год Аффлек встретит с бывшей и их дочерьми и сыновьями.

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"Джен действительно просто хочет, чтобы ее дети были счастливы. Она продолжит следить за тем, чтобы они с Беном проводили время вместе, как семья. У них также есть рождественские планы с детьми. Детям нравится, когда они проводят время вместе", - отмечают инсайдеры.

К слову, Дженнифер и Бен состояли в браке 13 лет. Однако в 2018 году пара развелась. Несмотря на это, им удалось сохранить дружеские отношения и ради детей они постоянно поддерживали связь. Сейчас актриса находится в отношениях с бизнесменом Джоном Миллером. Пара вместе уже 6 лет.

Как известно, после разрыва с Гарнер Аффлек успел пожить два года в браке с Лопес, правда, они также разошлись в августе этого года. Инициатором развода стала певица.

Напомним, ранее Дженнифер Гарнер поссорилась с Лопес из-за их развода с Аффлеком. Инсайдеры сообщили, что тогда еще бывшая артиста пыталась спасти его брак.

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