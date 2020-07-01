Пляжная нимфа: Белла Хадид похвасталась изящной фигурой в белье Calvin Klein (фото)

Автором снимков стала Шарлотта Уейлз.

Американская модель 23-летняя Белла Хадид стала героиней новой рекламной кампании бренда Calvin Klein, где презентовала трендовые купальники 2020 года.

Модель представила новую коллекцию пляжной одежды Calvin Klein Swimwear, сообщают в Elle.

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Среди актуальных купальников, которые примерила на себя модель, можно увидеть сплошной черный с глубоким декольте, раздельное спортивное бикини розового цвета и раздельный черный купальник.

Также трендовым этим летом будет over-size туника-болеро, под которым можно носить купальник на пляж.

Горячая фотосессия проходила в довольно необычном месте – в бассейне под водой.

Там модель продемонстрировала не только смелость уверенно работать перед камерой, но и хвасталась своим роскошным стройным телом.

Упругая грудь, подтянутые ягодицы и плоский живот отлично смотрелись в новых купальниках Calvin Klein. Автором снимков стала фотограф Шарлотта Уейлз.

Как сообщал ранее УНИАН, супермодель Белла Хадид, которую в прошлом году назвали самой красивой женщиной планеты, порадовала подписчиков серией новых пикантных фото.

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