Пляжная нимфа: Белла Хадид похвасталась изящной фигурой в белье Calvin Klein (фото)
Американская модель 23-летняя Белла Хадид стала героиней новой рекламной кампании бренда Calvin Klein, где презентовала трендовые купальники 2020 года.
Модель представила новую коллекцию пляжной одежды Calvin Klein Swimwear, сообщают в Elle.
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Среди актуальных купальников, которые примерила на себя модель, можно увидеть сплошной черный с глубоким декольте, раздельное спортивное бикини розового цвета и раздельный черный купальник.
Также трендовым этим летом будет over-size туника-болеро, под которым можно носить купальник на пляж.
Горячая фотосессия проходила в довольно необычном месте – в бассейне под водой.
Там модель продемонстрировала не только смелость уверенно работать перед камерой, но и хвасталась своим роскошным стройным телом.
Упругая грудь, подтянутые ягодицы и плоский живот отлично смотрелись в новых купальниках Calvin Klein. Автором снимков стала фотограф Шарлотта Уейлз.
Как сообщал ранее УНИАН, супермодель Белла Хадид, которую в прошлом году назвали самой красивой женщиной планеты, порадовала подписчиков серией новых пикантных фото.
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