"Такая горячая": Белла Хадид засветила грудь в облегающей одежде

Соблазнительными фотографиями супермодель взбудоражила сеть.

Американская супермодель Белла Хадид, которую в прошлом году назвали самой красивой женщиной планеты, порадовала подписчиков серией новых пикантных фото.

Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

На фото Хадид позирует, расположившись на полу, в коротком полупрозрачном платье без лифчика, через которое просвечиваются соски красотки. При этом у ног супермодели находится ваза с цветами.

"Дитя цветов", - лаконично подписала фото Хадид.

"Белла, ты такая красотка", "Такая горячая", "Какая красавица!", "Безупречная", "Прекрасная", "Королева", "Ты идеальна", - написали в комментариях восторженные поклонники.

Как сообщал УНИАН, ранее 23-летняя супермодель Белла Хадид поразила стройной фигурой в купальнике.

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