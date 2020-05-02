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Супермодель Белла Хадид подразнила фанатов пикантными фото

15:57, 02 мая 2020
Звезды
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Белла Хадид опубликовала эротические снимки / instagram.com/bellahadid

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На фото Белла позирует в бежевой рубашке, которая застегнула лишь на одну пуговицу, и в разноцветных брюках.

«Огонь», «Я люблю тебя», «Ты мое все», «Мой ангел», «Вау», – отреагировали подписчики на фото.

Ранее УНИАН писал, как Белла Хадид снялась без белья.

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Теги: #модель