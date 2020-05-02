Супермодель Белла Хадид подразнила фанатов пикантными фото

На фото Белла позирует в бежевой рубашке.

Популярная супермодель Белла Хадид порадовала подписчиков серией новых пикантных фото. Читайте такжеАни Лорак сверкнула грудью в откровенном декольте (фото)Снимки девушка опубликовала в своем Instagram. На фото Белла позирует в бежевой рубашке, которая застегнула лишь на одну пуговицу, и в разноцветных брюках. «Огонь», «Я люблю тебя», «Ты мое все», «Мой ангел», «Вау», – отреагировали подписчики на фото. Ранее УНИАН писал, как Белла Хадид снялась без белья.

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