Модель с идеальной внешностью снялась без белья (фото)

Белла подтверждает статус самой красивой женщины в мире.

Популярная супермодель Белла Хадид не устает удивлять своих поклонников смелыми карантинными образами.

Читайте также"Секс!": Ким Кардашьян снялась на пляже в нижнем белье (фото)

В этот раз на своей странице в Instagram в stories красотка опубликовала фото, на котором предстает с новой прической - с челкой. Но удивила своих фанов она не этим.

В кадре Хадид показалась в укороченном оранжевом топе с длинными рукавами. При этом она снялась без белья, что отчетливо видно на снимке - Белла "засветила" соски.

Напомним, внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней Хадид с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.