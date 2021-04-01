Модель показала видео в Instagram.

Известная модель, самая красивая женщина в мире Белла Хадид обнародовала на своей страничке в социальной сети видео с показа.

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Девушка позирует на подиуме прозрачном топе со стразами, черной мини-юбке и черных колготках. Также она надела синие чулки вместо перчаток. Стоит отметить, что под яркий топ Хадид не надела бюстгальтер.

"Эти глаза, детка. Они никогда не лгут", - подписала видео звезда.

Чем известна Белла Хадид:

Белла родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе

Белла сделала пластики носа и губ. Ее черты лица изменились, что позволило 16-летней красавице начать свой путь в фешен-бизнесе

Карьера началась в августе 2014 года, когда Белла заключила контракт с IMG Models

Затем были фотосессии и обложки многих известных глянцевых журналов, среди которых Bazaar и Fashion Book

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Автор: Диана Могилевич