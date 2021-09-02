Телеведущий поделился снимком с летнего отпуска.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram фотографию, на которой он позирует с голым торсом. На нем видно только темные солнцезащитные очки.

"Да, лето закончилось", - подписал кадры Гордон.

"Атлант расправил плечи", "Вы - мамонт?", "Какая шикарная шуба", "В президенты! А Моргенштерна в министры культуры", "То чувство, когда стал ещё богаче после Моргенштерна", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, на днях телеведущий встретился в Стамбуле с российским рэпером Моргенштерном. Они записали интервью для программы "В гостях у Гордона". Кто-то считает, что это интервью - разрыв, а кто-то убеждён, что Гордон мог найти героя и поинтереснее.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич