Поклонники телеведущего разошлись во мнениях.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон встретился с российским артистом Моргенштерном в Стамбуле. Они записали интервью для программы "В гостях у Гордона".

"Встретились мы в Стамбуле, куда Алишер специально прилетел на своём самолете с многочисленными родственниками и охраной. Такого интервью у меня ещё не было. Гарантирую: от экранов не оторветесь", - подписал кадр Гордон.

Пользователи сети разошлись во мнениях. Кто-то считает, что это интервью - разрыв, а кто-то убеждён, что Гордон мог найти героя и поинтереснее.

"Две легенды", "Два гения в одном видео", "Надеюсь, после интервью у вас будет новый Кадиллак", "Видно, нормальные гости уже закончились", "Нет ничего в Моргенштерне интересного", "Гордон показал свою сущность", "А вот это лишнее, Дмитрий. Зачем с этим чучелом связываться?", "Это будет разрыв", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич