Известная украинская певица и ведущая снялась без трусов в откровенном платье (видео)

Откровенный лук звезда дополнила чокером на шее.

Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская шокировала своих поклонников откровенным видео в Instagram.

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Артистка опубликовала ролик, в котором танцует в откровенном платье с экстремальными разрезами на бедрах. Кажется, что Цибульская без нижнего белья.

"Никогда не думала, что залью это видео в инсту. Но за последние несколько недель поняла — вы готовы отвечать откровенностью", - написала звезда.

Откровенный лук ведущая дополнила чокером на шее, взъерошенной прической и бокалом шампанского в руке.

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