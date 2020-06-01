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Известная украинская певица и ведущая снялась без трусов в откровенном платье (видео)

10:04, 01 июня 2020
Звезды
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Если наберется 300 комментариев - я это сделаю 🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Никогда не думала, что залью это видео в інсту 🍓⠀ ⠀ Но за последние несколько недель поняла - вы готовы отвечать откровенностью❗️В директи столько вопросов об отношениях! Модно говорить "не успеваю отвечать всем". Но я правда не успеваю💔⠀ ⠀ А помочь хочу.⠀ ⠀ В пятницу в сторис кто классный спросил чего я тогда молчу и не делаю онлайн-курс об отношениях👄⠀ ⠀ Думала об этом все выходные. Я ненавижу быть лектором. Хочу подружкой, которая не стесняется говорить с Тобой обо всем и делиться реальным опытом🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Если ты за - то я тоже. ⠀ Делать онлайн-курс, чтобы помочь тебе улучшить отношения? ⠀ Напиши, если придешь💋💋⠀ ⠀ #отношения #relationshipgoals #какнайтилюбовь #love #заберименеboy

Публикация вот Оля Цибульская (@cybulskaya)

Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская шокировала своих поклонников откровенным видео в Instagram.

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Артистка опубликовала ролик, в котором танцует в откровенном платье с экстремальными разрезами на бедрах. Кажется, что Цибульская без нижнего белья.

"Никогда не думала, что залью это видео в инсту. Но за последние несколько недель поняла — вы готовы отвечать откровенностью", - написала звезда.

Откровенный лук ведущая дополнила чокером на шее, взъерошенной прической и бокалом шампанского в руке.

Ранее певица Alyosha и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, рассекретили пол будущего ребенка.

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