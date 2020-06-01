Известная украинская певица и ведущая снялась без трусов в откровенном платье (видео)
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Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская шокировала своих поклонников откровенным видео в Instagram.
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Артистка опубликовала ролик, в котором танцует в откровенном платье с экстремальными разрезами на бедрах. Кажется, что Цибульская без нижнего белья.
"Никогда не думала, что залью это видео в инсту. Но за последние несколько недель поняла — вы готовы отвечать откровенностью", - написала звезда.
Откровенный лук ведущая дополнила чокером на шее, взъерошенной прической и бокалом шампанского в руке.
Ранее певица Alyosha и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, рассекретили пол будущего ребенка.
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