Путинист Сергей Полунин поддерживал террор оккупантов, а сейчас объявил, что уезжает в РФ в неизвестном направлении.

Артист российского балета родом из Херсона Сергей Полунин, который фанател от Путина и его кровавой политики и даже набил три тату с изображением диктатора, сообщил, что покидает РФ. Путинист заявил, что больше не хочет жить в стране-агрессоре и бежит за границу.

В своем Instagram он опубликовал пост, в котором отметил, что его "миссия" в России завершилась и теперь он не чувствует себя там как дома. Сейчас предатель не знает, куда уедет со своей семьей. Он лишь написал, что поедет за границу, туда, где "душа была бы спокойна и на своем месте".

"Душа не дома. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России закончилось вроде бы сейчас я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня домом на много лет огромную помощь мне оказали. Все, что мне нужно и даже больше мне дали", - выдал кремлевский пособник.

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Подписчиков Полунина удивило его заявление о выезде. Они обратили внимание, что в посте предателя много ошибок и предположили, что это якобы писал не он. Жители страны-агрессора не верят, что такой ярый "патриот" и фанат террористической политики может покинуть РФ:

"Его взломали, столько ошибок"

"Я тоже заметил, что ошибки. Грамотный человек не будет внезапно писать безграмотно ни при каких обстоятельствах"

"Я не очень в это верю. Вот такой патриот внезапно уходит"

"Будто не Сергей это пишет"

Отметим, что Полунин родился и вырос в Херсоне. Образование он получил в Киевском хореографическом училище. В свое время Сергей был премьером Королевского балета в Лондоне. Однако позже ходили слухи, что его оттуда выгнали за якобы употребление наркотиков. Гастролируя по миру танцовщик часто выступал в РФ, где в конце концов решил поселиться. В 2018 году после аннексии Крыма и нападения на Донбасс путинист получил российский паспорт.

А через два года он стал руководителем Севастопольского театра оперы и балета, откуда его на прошлой неделе уволили, пишут российские СМИ. Полунин получал награды от Путина и даже был его доверенным лицом на выборах в 2024 году.

Он неоднократно высказывался в поддержку диктатора и собирал средства на помощь оккупационным войскам, которые ведут войну против Украины. На своем теле он решил отразить безумную увлеченность главным террористом мира и набил аж три изображения Путина.

Напомним, ранее в Италии отменили спектакль артиста-путиниста Полунина.

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