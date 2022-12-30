Артист балета прославляет российского диктатора Путина и носит три татуировки с его изображением на груди.

Итальянский театр отменил спектакль известного российского танцора Сергея Полунина. Выступление планировалось еще на 2019 год, однако из-за пандемии его несколько раз откладывали.

Сейчас стало известно, что в миланском театре "Арчимбольди" Полунин выступить не сможет "из-за прессинговой кампании (против него) в социальных сетях", пишет Reuters.

В театре добавили, что отмену выступления танцора-путиниста считают "актом политической и моральной ответственности". Также они отметили, что категорически против войны в Украине.

Кто такой Сергей Полунин

Один из самых известных артистов балета в мире, бывший солист Королевского балета в Лондоне.

Полунин родился в Украине. Его карьера стремительно развивалась до тех пор, пока он не отказался от всего во имя России и Владимира Путина. В 2018 году он получил российское гражданство. В знак солидарности с кровожадной кремлевской политикой сделал три татуировки с изображением лица Путина.

Напомним, как украинский артист балета Сергей Полунин стал пособником Кремля.

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