Он показал, что делает для военных.

Певец Арсен Мирзоян с начала полномасштабного российского вторжения выступает на благотворительных концертах и собирает деньги на помощь ВСУ. Однако не обходится без упреков, что он, мол, "развлекается" на концертах во время войны.

Музыкант не стал молчать и ответил на гневные комментарии в сети. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографии с украинскими военными и рассказал, что, благодаря выступлениям, ему удалось собрать средства на технику для защитников.

"Вообще-то я не рефлексирую, но сегодня захотелось. На "гавнокомментарий" под афишей концерта "развлекаетесь" отвечаю – у вас воняет изо рта! И докладываю о результатах "развлечений": два пикапа (Mitsubishi L200, Toyota Hilux) и дрон Mavic 3 pro. Доставлено!" - написал Мирзоян.

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После этого поклонники поддержали Мирзояна в комментариях. Они пишут:

"Арсен, большая честь обращать внимание на негатив ненужных людей! Гордимся вами и пусть вам сторицей все возвращается за добрые дела"

"Не у всех есть разум, а есть только мозг по структуре желе"

"Спасибо за вашу позицию. Молодец"

"Так держать, боец! Слава Украине"

Напомним, ранее Арсен Мирзоян рассказал, почему ссорится с Тоней Матвиенко. Во время полномасштабной войны появились слухи об их разводе, однако супруги это опровергли.

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