Во время полномасштабной войны появились слухи об их разводе, однако супруги это опровергли.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица Тоня Матвиенко со своей мамой и дочерью уехала за границу. Незадолго после этого появились слухи о том, что она разводится со своим супругом Арсеном Мирзояном, который остался на Родине.

"Это все из-за желтой прессы. Все СМИ это подхватили. Если бы я рассталась, то я бы сказала", - прокомментировала Тоня Матвиенко.

Арсен Мирзоян признался - вообще не любит ссориться, поэтому всеми силами старается избегать конфликтов. Однако звездная семейная жизнь ничем не отличается от обычной - конфликты присутствуют как у всех. Чаще всего ссоры случаются на почве недопонимания.

"Кто-то кого-то не услышал, недослышал, не понял. Нам кажется, что в последние годы есть потребность в представителе такой профессии как коммуникатор (смеется, - ред). Это специальный человек, который будет объяснять о чем именно говорит партнер. А между нами с Тоней нет коммуникатора, поэтому мы пытаемся понимать", - рассказал Мирзоян в интервью ЖВЛ.

Также артист добавляет, что несмотря на войну и на то, что видятся они раз в три месяца, стараются поддерживать друг друга и относиться с пониманием.

Напомним, Тоня Матвиенко отдала свою шестилетнюю дочь в школу Великобритании.

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