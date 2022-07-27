Звезда сериала "Школа" нередко публикует такие откровенные кадры.

Украинская певица и актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Школа", нередко публикует у себя в блоге пикантные кадры. Чтобы выглядеть еще более эффектно, Анна Тринчер зимой этого года сделала себе пластику груди. Теперь свою "гордость" она демонстрирует при любой удобной возможности.

Например, сейчас она опубликовала в Instagram видео, где куда-то собирается и позирует перед камерой. На Тринчер надет шелковый костюм голубого цвета, состоящий из топа и шортиков.

Показывая свою фигуру перед камерой, Анна явно сделала акцент на свой бюст.

Отметим, недавно Анна Тринчер довела до слез песней о любви и войне. Композиция получила название "Ти робив мені каву". Она записана совместно с MBreeze - финалистом 7-го сезона талант-шоу Х-фактор.

Напомним, Владимир Дантес показал сладкий поцелуй с вероятной девушкой Дашей Кацуриной. Этот снимок, очевидно, стал ответом на теплое фото Надежды Дорофеевой с Михаилом Кацуриным.

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