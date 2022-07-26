Как и предполагалось, у него отношения с Дашей Кацуриной.

Украинский певец и юморист Владимир Дантес, который в марте 2022 года сообщил о расставании со своей женой Надей Дорофеевой, оставался один недолго. После того как начали ходить слухи о романе Надежды и Михаила Кацурина, Вова переметнулся к экс-жене Миши - Даше. Сейчас влюбленные показали нежное фото.

На снимке исполнитель целуется с блогершей и ресторатором Дашей Кацуриной. Губы прикрыты смайликом.

Тем не менее, открытого заявления о том, есть ли у них отношения, музыкант не делал. Он загадочно подписал снимок словом: "Братский".

Если почитать комментарии под постами Дантеса, можно понять, что его фанаты разделились на два лагеря. Первые считают, что он действительно встречается с Дашей, другие убеждены - что эта "свингер-пати" - всего лишь пиар-ход.

Напомним, недавно Кацурина "засветилась" на стендап-концерте Дантеса в Израиле.

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