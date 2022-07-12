Композиция получила название "Ти робив мені каву".

Украинская певица и актриса Анна Тринчер выпустила песню под названием "Ти робив мені каву". Композиция создана совместно с MBreeze - финалистом 7-го сезона талант-шоу Х-фактор. Трогательный клип, который музыканты опубликовали 12 июля, уже набрал множество хвалебных комментариев. Фанаты пишут - не могут сдержать слез.

"Песня пробирает до косточек, аж мурашки по коже. Это очень круто", "Душевно, мурашки, слезы. Спасибо автору, респект огромный, слова прямо в душу", "Боже, Аня, это шедевр. Спасибо вам за эту песню, это непревзойденно", "Просто слезы на глазах! Песня в самое сердце! Все будет Украина", - пишут поклонники.

Сама же Тринчер назвала данную композицию "ребенком", чьего появления ждали с нетерпением.

"Эта работа была создана и рождена от души. И мы очень надеемся, что она займет почетное место в ваших сердцах, мыслях и наушниках. Давайте поднимать украинский музыкальный фронт", - написала Анна в описании к клипу на YouTube.

Напомним, недавно Анна Тринчер показала свое пикантное фото в нижнем белье, чем не на шутку раззадорила фанатов.

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