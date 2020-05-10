Седокова похвасталась роскошными формами и поделилась секретом (фото)

По словам Анны Седоковой, отказ от пищи на 16 часов делает организм менее чувствительным к углеводам и уменьшает чувство голода.

Экс-"виагра" Анна Седокова похвасталась роскошными формами и поделилась секретом.

Новый снимок певица выставила на своей странице в Instagram.

На нем певица позирует в сдельном купальнике и белом халате, лежа на деревянном топчане.

По ее словам, она не сидит на диетах, а практикует интервальное голодание (IF).

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«В чем суть? Такой способ не указывает, что нужно есть, он указывает, когда нужно есть. Самый популярный метод - 16/8, или протокол Leangains, он был предложен фитнес-экспертом Мартином Беркханом и представляет собой отсутствие еды в течении 16 часов, а в остальные 8 вы распределяете 2-3 приема пищи. И самый большой плюс, что нет ограничений, а значит, мы можем позволить себе любимые слабости», - поделилась Седокова.

По ее словам, отказ от пищи на 16 часов делает организм менее чувствительным к углеводам и уменьшает чувство голода, организм сжигает все лишнее, не отвлекаясь на переваривание пищи.

«А если сочетать IF с тренировками, тело станет более рельефным и подтянутым», - подчеркнула певица.

Как сообщал УНИАН, Анна Седокова показала нежное фото со своим бойфрендом спортсменом Янисом Тиммой.