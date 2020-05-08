Экс-"виагра" Седокова показала нежное фото с молодым бойфрендом
14:26, 08 мая 2020Звезды
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Молодые люди одеты в одинаковую одежду - черные толстовки и кепки.
Седокова порассуждала о том, что сейчас все знаменитости копируют друг друга / Instagram Анна Седокова
Анна Седокова показала нежное фото со своим бойфрендом спортсменом Янисом Тиммой.
Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором они с Тиммой стоят, обнимаясь со своим псом. Молодые люди одеты в одинаковую одежду - черные толстовки и кепки.
Instagram Анна Седокова
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Под снимком Седокова порассуждала о том, что сейчас все знаменитости копируют друг друга.
"Быть собой теперь стало совершенно лишним. Остро востребовано быть кем-то. Рецепт прост. Ты ищешь этого кого-то в Google trends или Яндекс тренды или смотришь на рекомендованные и делаешь так же", - написала певица.
Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат.
Снимок Седоковой набрал более 20 тысяч лайков.
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