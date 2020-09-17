Певица показала фото / instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографию, где предстала в новом образе.
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Звезда надела белый брючный костюм свободного кроя, а наверх накинула удлиненное пальто из шерсти и кашемира лавандового цвета.
Фанатам очень понравилось новое фото певицы. Они отметили, что такой нежный образ не ожидали увидеть от сексапильной Седоковой.
Певица показала фото / instagram.com/annasedokova
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