Певица показала новое фото.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографию, где предстала в новом образе.

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Звезда надела белый брючный костюм свободного кроя, а наверх накинула удлиненное пальто из шерсти и кашемира лавандового цвета.

Фанатам очень понравилось новое фото певицы. Они отметили, что такой нежный образ не ожидали увидеть от сексапильной Седоковой.

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Автор: Диана Могилевич