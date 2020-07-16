"Тигрица": экс-"виагра" соблазнила фанатов эротической позой

Анна Седокова опубликовала новое фото.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографию, где лежит на диване.

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На снимке звезда предстала в платье с леопардовым принтом, которое сексуально оголяло ее стройные ножки. На лицо Анна надела черный платок со стильным принтом в качестве защитной маски.

"А вообще, мне все нравится. Мне нравится быть одной и быть с семьей. Мне нравится принимать жесткие решения. Нравится ошибаться. Мне нравится удалять фото. Нравится преодолевать препятствия. Решать задачки и ребусы. Мне нравилась моя жизнь в маленькой комнатке на окраине города и в Майами. Помните, эту историю, про рай в шалаше? А если у тебя шалаш с самой собой", - написала Седокова.

Фанатам понравился пост певицы, а также они обратили внимание на ее стройные ноги.

"24/7 Тигрица", "Очень классные ножки", "Красотка", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Седокова свела сеть с ума провокационным постом и фото.

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