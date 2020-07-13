"Грудь сейчас лопнет": Седокова свела сеть с ума провокационным постом и фото
Известная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна опубликовала фото из Майами-Бич со своим возлюбленным Янисом Тиммой.
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Снимок появился на странице знаменитости в Instagram. На первом плане на фотографии — огромный бюст Седоковой, подчеркнутый красным сдельным купальником.
"Он всегда говорит, что полюбил меня за моё большое сердце... А я его за огромную душу", - подписала кадр Анна.
"Так двусмысленно", "Речь про грудь и член, я правильно понимаю?", - спросили артистку подписчики.
Другие же начали писать о ее груди: "Грудь сейчас лопнет", "Вау, какое сердце", "Вот это бюст!".
Ранее известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко просто ошеломила фанатов новыми снимками в купальнике.
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