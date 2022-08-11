Видимо, Лорак "точит зуб" на Россию из-за отмены концерта в Новосибирске.

Опальная певица Ани Лорак еще совсем недавно планировала дать концерт в Новосибирске, но организаторы мероприятия неожиданно отменили ее выступление якобы из-за "критических высказываний о спецоперации". При этом фактически никаких доказательств ее критики вторжения России в Украину нет.

И если в России отменили концерт предательницы Украины, то вот Европа готова встретить ее. Так, у Лорак запланировал тур по европейским городам - Лемго, Гамбурге, Дортмунде, Оффенбахе, Праге, Нюрнберге и другим городам.

Отметим, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Лорак в своих социальных сетях написала "Нет войне!", а затем замолчала уже более чем на пять месяцев.

Известно, что ее дочь София находится со своим отцом в Турции, а где сама певица - неизвестно. Лишь однажды она появилась перед публикой на свадьбе в Ереване, где развлекала молодожен и гостей.

А вот о родной Украине она упорно продолжает молчать. И это несмотря на то, что именно в Украине она начинала свою карьеру и стала успешной.

Напомним, ранее путинист Киркоров показал, как обнимался с Лорак в Крыму.

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