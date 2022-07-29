Фото было сделано еще в 2010 году, до аннексии полуострова.

Российский певец Филипп Киркоров обнародовал на своей странице в Instagram архивное фото с опальной певицей Ани Лорак. В кадре, сделанном еще в 2010 году, они позируют в обнимку.

Этот снимок был сделан в Крыму, еще до того как Россия оккупировала полуостров.

"Форос. Крым. Традиция. Из года в год. А у вас есть какие-то памятные места, куда вы возвращаетесь?" - подписал кадр пропутинский певец.

Отметим, ранее Киркоров навестил раненых оккупантов в больнице, а позже отправился в Крым, где дал концерт. Исполнитель, который открыто поддерживает агрессивную политику Путина, назвал оккупантов и убийц - "героями". После этого он пытался попасть в Молдову, но его не пустили.

Если Киркоров поддерживает преступный режим Кремля, то вот Ани Лорак уже более пяти месяцев молчит о войне в Украине. Из-за такой позиции ее внесли в "черный список" артистов, молча поддерживающих полномасштабное вторжение России.

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