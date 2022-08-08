Сообщается, что концерта Ани Лорак в Новосибирске не будет.

Опальная певица Ани Лорак, которая уже пять месяцев молчит о войне в Украине, должна была выступить в Новосибирске. Можно сделать вывод, что таким образом она молча поддерживает в войне Россию, забыв о Родине и о том, что именно в Украине она обрела популярность. Но, видимо, деньги не пахнут.

Но большей неожиданностью стало то, что вскоре запланированный в Новосибирске концерт отменен. Как сообщает российское издание Кulturomania.ru, выступление Лорак не состоится из-за ее "критических высказываний по поводу "спецоперации"".

"Концерт Ани Лорак в Новосибирске, который должен был пройти 25 ноября, отменен. Скорее всего на решение организаторов повлияла критика спецоперации со стороны украинской певицы", - сообщает издание.

При этом фактически никаких доказательств такой ее позиции нет. Певица все так же продолжает молчать о войне и скрываться от общественности.

Поэтому почему на самом деле отменен ее концерт в Новосибирске - неизвестно.

Напомним, ранее Ани Лорак заблокировали счет в России.

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