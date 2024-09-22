В сети показали, как выглядит тату.

Известная американская актриса Анджелина Джоли, которая ранее пожаловалась на Голливуд, со своей 16-летней дочерью Вивьен от экс-супруга - актера Брэда Питта - набили парные татуировки. Знаменитость рассказала, какое значение имеет рисунок.

Звезда Голливуда с девочкой решили набить на своем теле надпись "Stay Gold". Это название одной из оригинальных песен в мюзикле. Татуировку звездная мамочка и дочь сделали на руках. Как рассказала артистка изданию CR Fashion Book, этот рисунок имеет особое значение как для нее, так и для Вивьен. Тату появились на руках родных во время совместной работы над мюзиклом "Аутсайдеры", который получил четыре награды на Tony Awards 2024.

"Я набила Stay Gold вместе с моей дочерью Вив, когда работала над The Outsiders. Это тату многое значит как для нас по отдельности, так и вместе", - рассказала актриса.

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По словам Джоли, это не первая ее совместная татуировка с детьми. В частности, у знаменитости на теле есть рисунок птички. Такое же тату есть и у ее детей.

"Есть также птичка, которая меня объединяет с некоторыми из моих детей, которая является личной для нас", - указала артистка.

К слову, Анджелина и Брэд подали на развод в 2019 году. Одна из самых известных пар в мире состояла в браке 5 лет. У них есть шестеро общих детей: близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс. Кстати, Вивьен отказалась от фамилии отца. Она захотела разорвать связи с актером, с которым не общается уже несколько лет.

Напомним, ранее Анджелина Джоли засветилась с российским актером, который поддерживает путинский режим. Звезда пообщалась с коллегой из страны-агрессора на международном кинофестивале.

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