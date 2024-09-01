Артистка назвала страну, куда хочет переехать.

Известная американская актриса Анджелина Джоли, которая на днях стала на колени перед поклонником на кинофестивале, пожаловалась на жизнь в США и на работу в Голливуде. Артистка рассекретила, куда планирует переехать.

Всю свою жизнь Джоли прожила в Лос-Анджелесе. Однако сейчас, признается актриса, она больше не может там жить. Дело в том, что ее частная жизнь все чаще становится публичной и ей сложно оставлять личное только для себя. Часто любое слово, озвученное в Голливуде, могут использовать против нее.

Как рассказала звезда в интервью для The Hollywood Reporter, когда ее 6 детей достигнут совершеннолетия, она хочет переехать в Камбоджу. В 2005 году знаменитость получила гражданство этой страны, к тому же ее приемный сын родом оттуда.

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"Я выросла в этом городе (Лос-Анджелес - УНИАН). Я здесь, потому что должна быть здесь из-за развода, но как только детям исполнится 18, я смогу уехать. Когда у вас большая семья, вы хотите, чтобы была приватность, покой, безопасность. Сейчас у меня есть дом, где я воспитываю своих детей, но иногда это место может быть... Человечность, которую я нашла по всему миру, не такая, с которой я выросла здесь. После Лос-Анджелеса я буду проводить много времени в Камбодже. Буду навещать членов своей семьи, где бы они ни были, в каком бы уголке мира. Раньше в Голливуде у меня могло быть личное пространство, и работа говорила сама за себя. Сейчас отношение зрителей другое. Я стараюсь адаптироваться к тому, чем делиться", - поделилась актриса.

Как известно, Джоли взяла паузу в карьере на 5 лет. По ее словам, это было вынужденное решение ради воспитания детей. Недавно артистка вернулась на съемочную площадку и сыграла главную роль в картине "Мария". Ее дети выросли, и теперь они могут проводить время с мамой на съемках и ездить в командировки.

"Они немного взрослеют, становятся более независимыми. Я меньше нужна им и могу отлучаться на разные периоды времени. И они достаточно взрослые, чтобы присоединиться ко мне на работе. Это новый сезон в нашей жизни. Я очень рада, что они с каждым днем все больше и больше становятся самостоятельными", - рассказала знаменитость.

В дополнение, Джоли вспомнила, как начиналась ее карьера. Она призналась, что стать актрисой ее заставило сложное финансовое положение в семье. Тогда она даже не догадывалась, что будет звездой мирового масштаба.

"Я рано стала актрисой, чтобы помогать маме оплачивать счета. Были времена, когда мне нравилось быть художником, а были времена, когда я была очень далека от того, чтобы чувствовать себя комфортно в этом бизнесе. Я надеюсь, что смогу построить с Голливудом новые отношения", - отметила Джоли.

Напомним, ранее Анджелина Джоли напугала сеть болезненным видом.

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