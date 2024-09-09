Голливудская актриса пообщалась с коллегой из страны-агрессора на международном кинофестивале.

Известная американская актриса Анджелина Джоли, которая ранее напугала сеть болезненным видом, встретилась с российским актером. Артистов застали на международном кинофестивале.

Звезда Голливуда, которая публично поддержала Украину в войне с РФ, пообщалась с актером из страны-агрессора Юрием Борисовым. Их встреча состоялась на международном кинофестивале в Торонто.

В Канаду россиянин, который поддерживает путинский режим и нападение оккупантов на Украину, приехал, чтобы представить драму "Анора" американского режиссера Шона Бейкера. Борисов снялся в фильме, сыграв роль мужчины Игоря.

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А Джоли прибыла на кинофестиваль с фильмом "Мария", в котором сыграла главную роль. На Instagram-странице ленты "Анора" опубликовали фотографию американки и россиянина. Актеры что-то обсуждали и Анджелина мило улыбалась Борисову, несмотря на его позицию относительно войны.

К слову, на кинофестивале, кроме Борисова, были и другие российские актеры, которые снялись в "Аноре". В частности, Марк Эйдельштейн, Дарина Екамасова, а также Алексей Серебряков.

Отметим, что в 2020 году Юрий сыграл главную роль в российском биографическом фильме "Калашников". После съемок он отмечал, что ему безразлично, будут ли картины, в которых он играет, пропагандистскими. По его словам, ему важен сюжет и его персонаж.

В дополнение, Борисов фигурирует в базе "Миротворец". Он поддержал аннексию Крыма, а позже незаконно приезжал на полуостров.

Напомним, ранее Анджелина Джоли заговорила о переезде и пожаловалась на Голливуд. Артистка назвала страну, куда хочет переехать.

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