Голливудская актриса пообщалась с девочкой, которая сейчас находится в больнице.

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю украинку Полину. Девочка получила серьезное ранение во время ракетного обстрела Изюма. Россияне нанесли удар по городу 4 февраля 2025 года.

Как сообщили представители организации United24 в Facebook, сейчас маленькая украинка проходит лечение в детской больнице "Охматдет". Вследствие травмы Полина не может ходить.

Медики прилагают все усилия, чтобы она снова смогла ходить. Сейчас это самая большая мечта девочки, отметили в United24. Также пострадавшая мечтала о встрече с Джоли. Об этом она сказала во время разговора с психологами в больнице.

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Узнав о травме Полины, звезда Голливуда передала ей записку, в которой оставила слова поддержки для нее. А также артистка пообщалась с украинкой по видеосвязи.

"Ее самая большая мечта - снова ходить. Мы сделали все возможное, чтобы помочь осуществить ее вторую мечту. Американская актриса пообщалась с Полиной онлайн, а также передала ей записку со словами поддержки", - написали в United24.

К слову, 4 февраля этого года оккупанты совершили атаку баллистикой по Изюму Харьковской области. Из-за обстрела было разрушено здание городского совета и повреждены жилые многоэтажки. В результате террора россиян погибли пять человек, а пострадали 55, из которых трое детей.

Отметим, что Джоли известна своей поддержкой Украины во время войны. В апреле 2022 года знаменитость приехала в Украину. Она побывала во Львове, где пообщалась с украинцами на центральном вокзале города, а также сделала несколько кадров в толпе. Как известно, звезда фильмов "Мария", "Мистер и миссис Смит", "Лара Крофт", "Малефисента" является послом доброй воли по делам беженцев в ООН.

Напомним, ранее Барбра Стрейзанд призвала мир помочь украинцам и поддерживать медиков. Звезда Голливуда пожертвовала более 20 тысяч долларов украинским врачам. Она записала трогательное видео, в котором выразила свой восторг от стойкости и силы нашего народа.

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