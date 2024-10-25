Ведущий прокомментировал упреки в свою сторону, что он якобы бросил женщину с двумя детьми.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков ответил на упреки относительно его развода с женой - блогершей и актрисой Анастасией Короткой. В сети знаменитость накрыла волна хейта после его поста, в котором он объявил о разрыве 16-летних отношений.

Одной из тех, кто прокомментировал развод звезд, была блогерша Алина Шаманская. Она в комментариях под фото Беднякова в Instagram обратилась к Короткой и публично поддержала ее. Алина отметила, что сама было в подобном положении, поэтому призвала актрису не падать духом.

Как известно, блогерша год назад развелась с юмористом Русланом Ханумаком, который сбежал из Украины. Тогда она, как и Анастасия, осталась с ребенком в США, а муж находился в Украине.

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"Пост очень грустно-романтический... И это ваша жизнь. Никто не в праве туда лезть. Но сейчас сложно даже представить чувства женщины, которая осталась одной на том краю света с двумя детьми в чужой стране, которая еще совсем недавно признавалась в сториз в любви своему единственному мужу, отцу своих детей, который сказал ей, что "на том краю света" будет безопаснее! Но, как оказалось, нет более безопасного места на земле, чем семья. Желаю Насте сил это пережить... Развод - это больно", - написала Шаманская.

В комментарии ТСН.ua блогерша подчеркнула, что сопереживает Анастасии. При этом она добавила, что, находясь наедине с двумя детьми, Короткая даже не может полноценно пережить развод, поскольку у нее много задач и материнских обязанностей.

"Одна женщина на краю света в чужой стране осталась с двумя детьми. И у нее нет возможности на неделю пойти на ретрит или поплакать 10 дней, потому что каждое утро у нее школа, ребенок, который не ходит в садик. И ей надо думать, как прожить дальше. Насте нужна сейчас поддержка. И говорю это только потому, что прожила это", - отметила Алина.

Ответ Беднякова на комментарий Шаманской не заставил себя долго ждать. Он опубликовал "сториз" в своем Instagram, в которой обратился к хейтерам. В частности, ведущий отреагировал на обвинения, что он якобы "бросил жену с двумя детьми" за границей. По словам Андрея, он болезненно переживает разрыв отношений. Знаменитость отметил, что ему безразлична критика в сети, он, мол, привык к ней, но своих родных он хейтить не позволит.

"Если вы думаете, что это просто милый текст в посте, то вы ошибаетесь. Вы не представляете, как мне больно. Вы, с*к* даже не представляете. Очень много советов, поучений, к тому же обожаю "мнения" профессионалов, которые решили залезть и дать свою оценку: "Бросил с двумя детьми". Ладно. Бейте меня. Главное: не трогайте семью. За них - оторву голову! А я выдержу. Я всю жизнь отбиваюсь от такого. Мы никогда не "играли" в Instagram. Мы всегда транслировали правду. Мы никогда не были в тусовке "розовых" блогеров с идеальным миром и жизнью", - подчеркнул ведущий.

Отметим, что супруги состояли в браке 10 лет. Короткая и Бедняков воспитывают двоих детей - дочь Ксению и сына Остапа.

Напомним, ранее Андрей Бедняков резко высказался об Ивлеевой, которая посетила Донбасс на свой день рождения. Он сделал эмоциональное сообщение и обратился к экс-коллеге.

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