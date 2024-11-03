Он также назвал причину завершения отношений.

Украинский футболист и экс-вратарь сборной Украины Андрей Пятов сообщил о разводе с женой Юлией после 19 лет брака.

40-летний мужчина сообщил об этом в своем Instagram и поблагодарил бывшую за совместные годы.

"Мы разводимся. Мы всегда искренне делились нашим счастьем. Считаю нужным быть честными и в трудные моменты. Тем более, уже видел многочисленные комментарии фантазийного характера по этому поводу. Первое, что хочу сказать. Я бесконечно благодарен Юлии за эти годы вместе. Мы влюбились друг в друга еще до футбольных успехов. Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за состояние. Абсолютно все достижения Пятова - это достигли мы, а не я. Потому что без поддержки Юли, без ее веры в меня, без ее любви и терпения не было бы ничего", - написал Пятов в своем Instagram.

Видео дня

Он также подчеркнул, что благодарен за совместных детей, которых подарила экс-супруга. Но добавил, что причиной завершения отношений стали его собственные ошибки.

"Все мы люди, со своими грехами и ошибками. Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью - самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежд... Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это ее решение абсолютно логично. Мы создали прекрасную семью. Я не смог ее уберечь".

Андрей также написал, что сейчас нужно время, чтобы пережить сложный период. Но главным для него остаются дети, которым так же трудно, как и родителям во время развода.

К слову, Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. У них есть четверо общих детей: три дочери Даша, Милана, Майя и сын Лев.

Напомним, ранее Андрей Бедняков назвал причину развода с женой после 10 лет в браке.

Вас также могут заинтересовать новости: