Андрей Данилко за последнее время значительно похудел и похорошел.

Украинский артист Андрей Данилко за последнее время значительно изменился. Сейчас ему 48 лет, но выглядит он на все 30.

В молодости, когда Андрею Данилко было всего 26 лет он был худой, носил черные штаны и мог надеть цветную кофту. Позже он немного поправился, начал носить только черную одежду, а с приходом пандемии коронавируса главным атрибутом его имиджа стала черная маска на подбородке.

Поклонники артиста говорят, что в молодости он был похож на Джастина Тимберлейка. А его сценическую маму Ирину Белоконь называли Бритни Спирс.

"Красавчик", "Какой милый", "Изумительны! Как летит время", "Я вас именно таким и помню", "Шикардос", - комментировали ранее поклонники архивное фото Данилка.

К слову, недавно Данилко опубликовал фото с Лаймой Вайкуле. Фолловеры пришли в восторг от его снимка и отметили, что он выглядит потрясающе.

"Постройнел, похорошел", "Какой же секси", "Как же хорошо Андрей выглядит", "Класс", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич