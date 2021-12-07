Исполнителя в комментариях засыпали комплиментами.

Мегапопулярный украинский артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, поразил всех своим внешним видом.

Читайте такжеДанилко, Костромичева, Ласточкин: топ-5 звезд, которые вырвались из нищетыНа своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором предстал заметно похудевшим и помолодевшим.

Кадр был сделан за кулисами концерта "Дизель Шоу" во дворце "Украина". На снимке рядом с артистом стоит певица Лайма Вайкуле.

На фотографии Данилко предстает в привычно черном "луке" - в кепке, футболке, брюках.

"Как же красиво Андрей выглядит", "Постройнел, помолодел", - пишут в комментариях под фото.

Андрей Данилко: чем он известен

Андрей Данилко (род. 2 октября 1973, Полтава) — украинский актер, певец, сценарист, телеведущий, композитор. Народный артист Украины (2008). Известен также под женским сценическим именем Верки Сердючки.

С 2016 года - член жюри и наставник талант-шоу "X-Фактор" на телеканале СТБ.

Также с 2016 года - постоянный член жюри "Евровидения. Национальный отбор".

Серебряный призер Евровидения в 2007 году.

Автор: Ольга Робейко