Селебрити обычно отмечают Новый год на корпоративах.

Ни для кого не секрет, что в новогоднюю ночь селебрити могут максимально много заработать денег. Так, они жертвуют празднованием с семьей, но зато дарят хорошее настроение украинцам.

УНИАН узнал, сколько артисты берут за корпоративы.

Верка Сердючка

Самая заводная артистка украинской эстрады, любимица миллионов слушателей и зрителей Верка Сердючка берет за 45 минут выступления 25 тысяч евро (770 тысяч гривень). Да, стоимость "Я твоя майская роза, я ведь только с морозаааа" немаленькая, зато полностью себя оправдывает. Ну, какой праздник может быть без ее песен и звезды на голове?

Оля Полякова

Королева ночи Оля Полякова, как и Верка Сердючка за 45 минут зажигательных танцев в ярких и сексуальных костюмах берет 770 тысяч гривен. Но, если вы не представляете празднование Нового года "Шлепали шлепки, мои пятки" или "Я - королева ночи сегодня точно", "Эй, секундочку, не выключайте музычку, я не натанцевалась, не натанцевалась", тогда стоимость ее корпоратива волне оправдана.

MONATIK

Отметим, что Дима Монатик берет намного больше, чем другие звезды. Его выступление стоит более 1 миллиона гривень. Позволить себе такую роскошь, конечно, могут не все.

Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева, которая недавно покинула группу "Время и Стекло" и ушла в сольное плаванье, готова выступить на корпоративе всего за 20 тысяч долларов (545 тысяч гривен). Взамен вы получите хорошее настроение, услышите настоящие хиты и насладитесь красивым шоу.

MOZGI

Стоимость выступления группы MOZGI такая же, как и у Нади Дорофеевой. Они сделают ваш вечер особенным и запоминающимся. Интересно, что супруга лидера группы Потапа, Настя Каменских, кажется, пока не готова заявить о стоимости корпоратива, так как цен в сети на ее выступления пока нет.

Напомним, ранее Билли Айлиш выпустила новый клип о депрессии после расставания.

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Автор: Диана Могилевич