В сети появилась информация, что актриса потеряла речь.

Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала на информацию об ухудшении состояния здоровья матери.

Она написала об этом в Instagram-сторис в ответ на просьбу подписчиков:

"Пожалуйста, опровергните слух, что ваша мама потеряла речь".

Анна назвала информацию "бредом".

Читайте такжеДочку Заворотнюк разозлили вопросы об онкобольной материРанее 26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что ей очень сложно видеть мать в таком состоянии:

"Держимся, как можем, она воин, но болезнь действительно страшная, разбивает сердце видеть ее такой".

Напомним, первые новости о болезни Заворотнюк стали появляться осенью 2019 года. СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна и попала в больницу.

В мае 2020 года впервые официально озвучили диагноз Заворотнюк – глиобластома.

Летом 2021 года друг Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянии. По его словам, у нее нет волос, и она передвигается на коляске.

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