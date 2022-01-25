Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала на информацию об ухудшении состояния здоровья матери.
Она написала об этом в Instagram-сторис в ответ на просьбу подписчиков:
"Пожалуйста, опровергните слух, что ваша мама потеряла речь".
Анна назвала информацию "бредом".
Читайте такжеДочку Заворотнюк разозлили вопросы об онкобольной материРанее 26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что ей очень сложно видеть мать в таком состоянии:
"Держимся, как можем, она воин, но болезнь действительно страшная, разбивает сердце видеть ее такой".
Напомним, первые новости о болезни Заворотнюк стали появляться осенью 2019 года. СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна и попала в больницу.
В мае 2020 года впервые официально озвучили диагноз Заворотнюк – глиобластома.
Летом 2021 года друг Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянии. По его словам, у нее нет волос, и она передвигается на коляске.